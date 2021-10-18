В октябре подорожали машины сразу 25 автопроизводителей

Только за первую половину октября в России подорожали автомобили 25 марок. При этом за весь сентябрь цены скорректировал 21 автопроизводитель, передает агентство «Автостат».

Один из лидеров рынка, корейская Kia, в октябре увеличила цены на 0,7 – 5,2% для восьми моделей, включая популярные Rio и Ceed. Отдельные комплектации седана Hyundai Sonata подорожали на 0,8 – 1,0%. Три модели корейского премиум-бренда Genesis выросли в цене на 1,3 – 2,6%. Немецкий Volkswagen поднял цены на седан Passat и кроссовер Touareg на 1,8 – 3,0%.

Весь модельный ряд японских Mazda и Suzuki подорожал на 1,6 – 2,1% и 1,0 – 3,0% соответственно. У Toyota на 0,9 – 3,9% выросли цены пяти самых популярных моделей, а у Lexus — 11 моделей (на 0,1 – 8,4%). Четыре из пяти моделей Mitsubishi стали дороже на 1,3 – 2,9%. Цены отдельных моделей изменились в большую сторону у Honda и Isuzu. Также в России подорожали автомобили китайских марок (Changan, FAW, Geely и Haval) и Porsche с Cadillac.

У отечественного УАЗа подорожала на 1,2 – 4,3% вся линейка пассажирских и легких коммерческих моделей. 18 октября «АвтоВАЗ» увеличил цены на автомобили Lada на 0,9 – 2,7%.