Сахалинец зацементировал газон под личную парковку

Автомобилист из Южно-Сахалинска зацементировал часть газона у дома под персональную парковку. Городские власти оснований для штрафа не нашли, пишет astv.ru.

Жалоба на водителя машины Subaru поступила от жителя дома на Комсомольской улице. Он рассказал, что владелец автомобиля залил место цементом и повредил газон, попросив привлечь того к ответственности. Горожанин пожаловался, что водитель заезжает на свое место через тротуар и подвергает опасности пешеходов.

Представители городского департамента общественной безопасности и контроля пришли к выводу, что автомобилист ничего не нарушил. За парковку автомобилей на «объектах, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома» штрафы не предусмотрены.

Машины нельзя оставлять во дворах там, где они мешают движению другого транспорта и пешеходов, ближе пяти метров от мусорных контейнеров и на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками).

В департаменте заявили, что жильцам нужно самим решить проблему с вопросом использования спорного участка на собрании.