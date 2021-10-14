Пенсионер в 95 лет купил новый суперкар

Ветеран Второй мировой войны из американского штата Джорджия купил автомобиль Chevrolet Corvette Stingray, пишет Carscoops со ссылкой на WNKY News 40.

Со дня заказа до доставки машины 95-летнему американцу Бобби Карсону прошел всего месяц. В Chevrolet подняли его заказ на вершину в списке ожидания, поскольку в компании понимали, что, учитывая возраст мужчины, время имеет решающее значение.

Карсон большой поклонник Corvette — спорткар поколения C8 стал восьмым автомобилем этой модели, которым он владел. С завода General Motors в Кентукки машина сошла под 42-м номером. Пенсионер выбрал суперкар с кузовом цвета Arctic White с серебристыми дисками и красными тормозными суппортами, однако без популярного пакета Z51 Performance Package. Салон машины обтянут красной и черной кожей.

По словам Карсона, он будет использовать новый Chevrolet Corvette в качестве машины на каждый день. Среднемоторный спорткар стоит в США от $62 тысяч (4,5 млн рублей по текущему курсу). Corvette оснащен 495-сильным двигателем с 637 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 секунды.