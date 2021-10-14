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Пенсионер в 95 лет купил новый суперкар

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carscoops.com

Ветеран Второй мировой войны из американского штата Джорджия купил автомобиль Chevrolet Corvette Stingray, пишет Carscoops со ссылкой на WNKY News 40.

Со дня заказа до доставки машины 95-летнему американцу Бобби Карсону прошел всего месяц. В Chevrolet подняли его заказ на вершину в списке ожидания, поскольку в компании понимали, что, учитывая возраст мужчины, время имеет решающее значение.

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carscoops.com

Карсон большой поклонник Corvette — спорткар поколения C8 стал восьмым автомобилем этой модели, которым он владел. С завода General Motors в Кентукки машина сошла под 42-м номером. Пенсионер выбрал суперкар с кузовом цвета Arctic White с серебристыми дисками и красными тормозными суппортами, однако без популярного пакета Z51 Performance Package. Салон машины обтянут красной и черной кожей.

По словам Карсона, он будет использовать новый Chevrolet Corvette в качестве машины на каждый день. Среднемоторный спорткар стоит в США от $62 тысяч (4,5 млн рублей по текущему курсу). Corvette оснащен 495-сильным двигателем с 637 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 секунды.

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