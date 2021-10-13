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Lada Niva превратили в шестиколесный вездеход

В колумбийском городе Сан-Хосе-дель-Гуавьяре внедорожник Lada Niva Legend превратили в вездеход с тремя осями, рассказывает «Автоновости дня».

Отечественный автомобиль получил привод на все шесть колес с задними колесными тележками торсионного типа, вертикальные выхлопные трубы и большое запасное колесо, а стандартный мотор был заменен на турбодвигатель от Kia объемом 2,5 литра.

В трехминутном ролике показана одна из тестовых поездок шестиколесного внедорожника, в ходе которой он взбирается на крутые подъемы и двигается по грязевой колее.

Недавно российские механики-блогеры с YouTube-канала Garage 54 построили «ВАЗ-2106» с 14 колесами.

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