Китайский GAC GS5 ушел с российского рынка

Кроссовер GAC GS5, который вышел на рынок России в сентябре прошлого года, больше не будут привозить в страну, выяснили «Китайские автомобили».

Дилеры рассказали, что поставок GS5 не ожидается как минимум до конца 2021 года. Со слов источника, эта модель оказалась невыгодной для компании, которой удается зарабатывать только с продажи дорогих внедорожников GS8. Более того, он отметил, что раньше 2024 года новые модели GAC в России можно не ждать

В 2020 году модель GAC GS5 продалась тиражом в 56 единиц, а за первые девять месяцев 2021-го был реализован 121 автомобиль. С июля продажи сокращались, а в сентябре достигли нуля. В компании называли модель GS5 конкурентом кроссоверов Kia Sportage, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4.

Переднеприводный GAC GS5 оснащается 137-сильным турбомотором объемом 1,5 литра. Он предлагался как с механической коробкой передач, так и с «автоматом» Aisin. В зависимости от комплектации кроссовер стоил от 1 658 900 до 2 026 900 рублей.

Ранее стало известно, что россиянин отсудил за дефектную китайскую машину в семь раз больше ее цены.