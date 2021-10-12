В России может появиться узбекский Chevrolet Onix

Компания UzAuto Motors, которая занимается производством машин марки Chevrolet в Узбекистане, анонсировала выпуск модели Сhevrolet Onix. Летом 2020 года UzAuto Motors объявила о старте продаж в России трех моделей Chevrolet собственного производства — Spark, Nexia и Cobalt. Реализацией автомобилей занимается российское юрлицо «Келес Рус», которое выводит новинки UzAuto Motors на российский авторынок.

Автомобили Chevrolet Onix из первой партии в течение полугода будут тестироваться в разных климатических и дорожных условиях. В компании рассказали, что серийное производство Onix начнется после полного прохождения тестов, а старт продаж ожидается в конца 2022-го или начале 2023 года.

UzAuto Motors изучала возможность производства Сhevrolet Onix в начале этого года, тогда седаны привозили в Узбекистан из Бразилии.

Chevrolet Onix второго поколения был представлен весной 2019 года в Китае, а осенью того же года продажи модели начались в Бразилии, где, по данным GM Authority, модель установила рекорд продаж и стала самой продаваемой в стране. Специально для рынка выпустили Onix в кузове хэтчбек. Автомобиль предлагается с двигателями объемом 1,0 и 1,2 литра. В Бразилии модель стоит от 68,3 тыс. бразильских реалов (около 890 тыс. руб. по текущему курсу).

В августе 2021-го главой автозавода UzAuto был назначен шведский топ-менеджер Бу Андерссон, руководивший в России «АвтоВАЗом».