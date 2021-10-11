Россиянам рассказали, как недорого перевести автомобиль на газ

Переход на газобалонное оборудование может обойтись владельцу легкового автомобиля всего в 10 — 20 тыс. рублей, рассказал РИА «Новости» руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александр Амирагян.

«Государство реализует программу развития рынка газомоторного топлива в части метана, в рамках которой в 2021 году предоставляются субсидии на переоборудование физлицам и субъектам малого и среднего бизнеса в максимальном размере - от 36 до 57 тыс. рублей», — сообщил Амирагян.

При этом, по словам эксперта, субсидия не должна превышать 50% суммарных затрат на переоборудование.

Стоимость переоборудования легкого коммерческого автомобиля на компримированный газ или метан зависит от его класса и в среднем речь может стоить от 50 до 100 тысяч рублей, отметил он.

Амирагян напомнил, что данная программа действует не во всех российских регионах, однако часть затрат может быть компенсирована в рамках маркетинговых программ компаний, которая предполагает возврат автовладельцу до 30% затрат при переоборудовании автомобиля на газ.

«Получается, что автовладельцу остается профинансировать за счет собственных средств около 20% стоимости переоборудования, что эквивалентно 10-20 тысячам рублей в зависимости от класса легкового автомобиля», — отметил эксперт.

Крупнейшие иностранные автопроизводители, представленные на отечественном рынке, в ближайшем будущем не планируют развивать сегмент легких коммерческих автомобилей на газомоторном топливе, рассказал Амирагян. По этой причине, что шансы на перевод таких транспортных средств на газ минимальны. Российские автомобильные компании, напротив, развивают выпуск автомобилей на газу, особенно в сегменте LCV (малотоннажных грузовых автомобилей), резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что Горьковский автозавод представил новые модели, которые работают на сжатом природном газе. Это легкий коммерческий автомобиль «ГАЗель NN CNG» и среднетоннажный грузовик «ГАЗон NEXT CNG» полной массой 10 т. Стартовая цена автомобилей не сообщается.