ТАСС: в МВД России обсуждают варианты изменения процедуры техосмотра

Министерство внутренних дел России обсуждает различные варианты изменений упрощения технического осмотра автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«Проводится обсуждение с профессиональным сообществом различных вариантов корректировки существующих обязательных требований к диагностике транспортных средств», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что МВД предложило Министерству транспорта при исследовании транспортных средств (независимо от типа) не проверять уровень загрязняющих веществ в выхлопе, а у легковых автомобилей — не обращать внимание на трещины в лобовом стекле, не проверять замки дверей и механизмы регулировки сидений и тд.

Владельцы автомобилей, срок действия диагностической карты которых истек до 1 апреля 2021 года, а также машин, достигших возраста четырех лет, обязаны пройти техосмотр с 1 октября, напомнили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Новый созыв Госдумы может сделать процедуру добровольной до конца года, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что предложение «Союза операторов техосмотра» о расширении перечня обязательных документов для водителей в МВД назвали нецелесообразным.