Гибель мотоциклиста в Подмосковье попала на фото

Поздно вечером в четверг , в Московской области, на пересечении автодороги А-107 (так называемая «бетонка») и Старого Симферопольского шоссе недалеко от микрорайона Львовский городского округа Подольск, произошло ДТП с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей. В результате мотоциклист погиб, сообщает корреспондент «Газеты.Ru», ставший очевидцем последствий аварии.

Около 23 часов вечера автомобили Ford Focus и Honda Civic двигались по Старому Симферопольскому шоссе по направлению в область, мотоцикл после столкновения оказался на полосе движения в сторону Москвы. На месте работали несколько экипажей ДПС, место аварии было огорожено сигнальными конусами.

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К 00.30 оформление аварии завершилось, тело погибшего было погружено в спецавтомобиль для отправки в морг, один из поврежденных автомобилей – на эвакуатор. Перекресток, на котором произошло ДТП, оборудован светофорами. На месте происшествия предусмотрено три полосы для движения в область и поворотов на А-107 и одна полоса – в сторону Подольска и Москвы.

По данным столичной ГИБДД по состоянию на начало октября, с начала 2021 года в Москве произошло 580 ДТП с участием мототранспорта, в которых погибли 29 человек, более 600 человек получили ранения различной степени тяжести. Больше всего летальных случаев произошло в ТиНАО — 6 человек, в ВАО и ЮАО — по 4 человека в каждом округе.