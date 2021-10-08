Китайцы из MG анонсировали доступный кроссовер

Вслед за дебютом обновленной модели ZX с двигателем внутреннего сгорания китайцы из MG Motors представили электрическую версию автомобиля. Автомобиль получил свежий дизайн, новую мультимедиа-систему и аккумулятор большей емкости.

От бензиновой модификации электрокар MG ZS EV отличается отсутствием решетки радиатора и уменьшенными боковыми воздухозаборниками. Рестайлинговая модель получила новый дизайн бамперов и колес, светодиодную оптику и мультимедийную систему с 10,1-дюймовым тачпадом.

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Важным пунктом в списке обновлений стало появление аккумулятора на 72 кВтч, который позволяет проехать на одном зарядке 439 км по циклу WLTP (измерение расхода топлива, выбросов CO2 и токсичных компонентов). В 2022 году MG предложит более дешевый вариант ZS EV с аккумулятором на 51 кВтч (319 км). Дореформенная версия модели позволяла проезжать на одном заряде 262 километра.

MG объявит цены ZS EV в ноябре 2021 года, когда конкурент Kia e-Niro и Nissan Leaf поступит в британские автосалоны. По данным Autocar, базовая версия автомобиля будет стоить £26,4 тыс.

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Модель MG ZS EV дебютировала в 2018 году и быстро набрала популярность благодаря низким ценам — модель стала самым продаваемым электрокаром марки и закрепилась в топ-10 бестселлеров среди «зеленых» автомобилей в Великобритании.

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