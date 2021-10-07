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iPhone «научат» настраивать сиденья и температуру в автомобилях

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Apple

Компания Apple, чьим интерфейсом CarPlay пользуются миллионы автомобилистов для управления музыкой, навигацией и телефонными звонками, планирует серьезно расширить функционал системы, выяснил Automotive News.

В Apple работают над технологией, которую внутри компании называют IronHeart. Она позволит настраивать систему климат-контроля, показания на приборном щитке, регулировку сидений и другие функции автомобиля. Отмечается, что разработка находится на начальном этапе и потребует сотрудничества автопроизводителей. Представитель Apple отказался комментировать изданию автомобильные планы компании.

Интерфейс Apple CarPlay, созданный на базе операционной системы iOS, был запущен в 2014 году. В 2015 году Apple разрешила автопроизводителям создавать сторонние приложения для CarPlay, которые могли получить доступ к автомобильному радио, GPS и климат-контролю. В 2020-м технологический гигант анонсировал CarKey, функцию для разблокировки автомобиля с помощью iPhone или Apple Watch.

Ранее стало известно, что Apple собирается начать производство своего первого автомобиля в 2024 году. Знакомые с планами компании источники уточнили, что речь идет именно о массовом производстве электрокаров.

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