Названы сильнее всего подорожавшие автомобили

В сентябре 2021 года 18 производителей изменили цены на автомобили, в среднем почти 0,8%, продукция премиум-сегмента прибавила в цене 0,9%, говорится в исследовании (предоставленном «Газете.Ru») классифайда «Авто.ру».

«АвтоВАЗ» повысил цены на все свои автомобили. Самое серьезное подорожание зафиксировано у моделей Largus (+3,8% или 33 тыс. рублей) и базового XRay (+4,2% или 31 тыс. рублей). У компании УАЗ внедорожник Hunter подорожал на 2,5% или 25 тыс. рублей.

Пикап Mitsubishi L200 прибавил в цене на 2,4% или 70 тыс. рублей, китайские кроссоверы Haval F7x стали дороже в среднем на 2,1% или до 120 тыс. рублей. Цена больших американских внедорожников Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade увеличилась на 3,7–4% (на 250 тыс. — 650 тыс. рублей). Значительно повысились цены на Mercedes-Benz GLE в версии 450 4MATIC Sport Plus (плюс 410 тыс. рублей или 5%) и Lexus RX в комплектации Premium (плюс 328 тыс. рублей или 6,6%).

Всего же с начала года цены новых автомобилей выросли в среднем на 7,8%. Премиум-сегмент прибавил 9,3%, а массовые модели стали дороже на 7,4%.

За первые 8 месяцев сильнее всего подорожали Dongfeng (плюс 17,6%), Mini (плюс 14%) и Jeep (плюс 13,4%). Что касается моделей, то резкие скачки цен зафиксированы у JAC J7 (+20%), Dongfeng 580 (+17,6%), Audi Q8 (+16,8%), Lexus ES (+16,1%) и Lexus LX (+15,3%). Среди бестселлеров РФ сильнее всего подорожали Lexus RX (+12,8%), Nissan Qashqai (+12,3%), Toyota Land Cruiser Prado (+10,3%), Skoda Octavia (+9,8%) и Lada Vesta (+9,4%).

Дефицит полупроводников вновь вынуждает автопроизводителей приостанавливать производство машин. В октябре ряд автозаводов в Европе и Азии снова уходят на вынужденные каникулы. О масштабах проблемы «Газета.Ru» рассказывает в этом материале.