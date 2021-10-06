В Индии хотят заменить автогудки флейтами и скрипками

Министр транспорта Индии Нитин Гадкари предложил в качестве звукового сигнала транспортных средств использовать только звук индийских музыкальных инструментов. Об этом пишет газета The Hindu.

По словам Гадкари, так автомобильные гудки будет «приятно слушать». В качестве музыкальных инструментов, звук которых может заменить гудок, чиновник перечислил флейту, таблу, скрипку, губу и фисгармонию.

Кроме того, Гадкари заявил, что собирается заменить звуки сирен полиции и карет скорой помощи на мелодии, которые используются государственной индийской радиокомпанией «Акашвани». Классический звук сирен раздражает и вредит ушам, отметил он.

В прошлом году полиция Индии разработала план по снижению шумового загрязнения на улицах — в Мумбаи установили умные светофоры, которые заставляют автомобилистов дольше ждать, пока погаснет красный сигнал, если они слишком громко гудят.