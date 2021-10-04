Стало известно, что больше всего беспокоит российских водителей

Российских автовладельцев сегодня больше всего волнуют рост цен на топливо и на машины, при этом большинство граждан ждут дальнейшего роста цен на авторынке в ближайшие месяцы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование маркетплейса «Банкавто».

«Большинство отметили рост цен на топливо (74%) и на автомобили (59%) как основные причины обеспокоенности в текущих реалиях. В топ-10 причин для волнений также вошли: качество дорожного покрытия - его состояние беспокоит 31% опрошенных, рост цен на обслуживание автомобиля – 23%, нехватка парковочных мест – 20%», — говорится в публикации.

Еще 18% респондентов волнуют пробки, 14% - налоги и штрафы, еще 14% - растущие тарифы на страхование машин. Около 12% автовладельцев отметили риски, связанные с владением машины – угон, ДТП, поломки, порча имущества, а 5% россиян назвали несоблюдение ПДД пешеходами среди факторов, нарушающих их спокойствие.

Ранее ГИБДД перестала штрафовать российских водителей за превышение средней скорости.

В ведомстве пояснили, что формы федерального статистического наблюдения, которые в настоящее время использует Госавтоинспекция, не включают в себя сведения по делам о нарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме.