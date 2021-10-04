Водителям рассказали, как избавиться от скрипа тормозов

Автомобилистам напомнили, что в скрипе тормозных колодок при износе автомобиля нет ничего необычного, но этот «симптом» бывает и у почти новых машин, пишет «Российская газета».

«Нередко скрипы в районе колес необкатанного автомобиля пропадают после серии торможений с высоких скоростей. Таким образом снимается специальный слой материала, который содержит примеси, служит для защиты новых элементов тормозной системы и, случается, провоцирует скрипы», — говорится в статье.

Водителям напомнили, что порой же тормоза скрипят из-за реагентов во время дождей и снегов — в этом случае проблему можно решить промывкой тормозной системы.

Специалисты также советуют проверить подшипники — если они старые, нужно их поменять, возможно, тормозные колодки шумят из-за них. Другие причины «скрипунов» — перетянутые болты дисков или несоответствие новых расходников материалам тормозных дисков, с этим можно попробовать разобраться в сервисе.

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