В Дептрансе назвали самых частых нарушителей ПДД в Москве

Департамент транспорта города Москвы опубликовал инфографику, показывающую марки автомобилей, водители которых чаще всего нарушали правила дорожного движения в столице. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Говорят, по-настоящему успешные люди ничего никому не доказывают. Тем более — на дороге. Но чаще всего ПДД в Москве нарушают именно владельцы дорогих машин. В среднем одна московская Lamborghini получает чуть меньше 11 штрафов, а каждый Rolls-Royce собирает по 8,7 штрафов», — заявили в Дептрансе.

В антирейтинг ведомства также попали марки автомобилей Ferrari, Genesis, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, KIA и Land Rover.

Ранее в столичном управлении ГИБДД проанализировали данные об аварийности с участием каршеринговых автомобилей.

Общее число аварий с автомобилями краткосрочной аренды в столице составляет 232 случая. При этом в них погибли 14 человек, 279 пострадали, в том числе 23 ребенка. В результате каждого пятого ДТП с участием нетрезвого водителя арендованной машины погибали люди.