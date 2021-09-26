Россиянам рассказали, как проверять подержанный автомобиль

Один из вариантов сбыта угнанного автомобиля — продажа на вторичном рынке, эта сфера остается одной из самых уязвимых сфер для мошенников. Об этом пишут «Известия».

Самыми похищаемыми марками автомобилей с начала года в России стали машины марок «Hyundai», «Kia», «Mitsubishi» и «Toyota», в Москве — «Nissan X-Trail»,Nissan Qashqai», «Mercedes-Benz GL/GLS» и Mercedes-Benz GLK/GLC», а также «Lada Largus», «Renault Logan и «Renault Sandero».

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталья Пшеничникова отмечает, что необходимо интересоваться семейным статусом продавца подержанного авто, недавний развод — плохой знак для покупателя. Эксперт уточнила, что если владелец автомобиля на момент покупки состоял в браке, то автомобиль считается совместно нажитым имуществом, и второй супруг может оспорить сделку, потребовав половину стоимости или возврата автомобиля. Если вы собираетесь купить такой автомобиль, продавец должен представить вам нотариально заверенное согласие супруга на продажу.

Другая возможная опасность — продажа авто-«двойника» с «перебитыми» номерными знаками, аналогичными установленным на машине той же марки и цвета. Автомобиль необходимо проверить на сайте ГИБДД, для этого нужно попросить у владельца данные — номера VIN, кузова и шасси.

Эксперты также рекомендуют уточнить у продавца телефон сервиса, где обслуживался автомобиль или попросить список услуг по последнему обслуживанию.

«В идеале — попросите продавца проехать в надежный сервисный центр и осмотреть автомобиль на предмет износа и аварийности за ваш счет», — пояснила Пшеничникова.

Также стоит владельца продавца на сайте судов, в базе Федеральной службы судебных приставов и в базе сведений о банкротстве. Автомобиль стоит проверить сайте Федеральной нотариальной палаты, чтобы узнать, находится ли он в залоге.

Покупателю также необходимо сравнить продавца и реального владельца автомобиля, сверив паспортные данные с указанными в паспорте транспортного средства.

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