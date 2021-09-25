Водитель BMW сбил пешеходов на Невском проспекте

В Петербурге на Невском проспекте автомобиль сбил двух девушек. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла 24 сентября около 23.20 мск.

«На Невском проспекте у дома №56 22-летний водитель, управляя автомобилем BMW, наехал на двух пешеходов — женщин 22 и 25 лет», — рассказали в ведомстве.

Одна из пострадавших была госпитализирована в состоянии средней тяжести, другая — в тяжелом состоянии.

По факту ДТП организована проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что двое полицейских погибли в результате аварии на ЦКАД недалеко от Истры. Автомобиль, в котором находились сотрудники МВД, столкнулся с грузовой машиной. Легковой автомобиль в результате ДТП был разорван на две части.