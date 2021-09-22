В Железноводске два человека погибли и еще 16 пострадали в ДТП

В Железноводске Ставропольского края в результате ДТП между «Газелью» и легковым автомобилей погибли два человека и еще 16 пострадали, сообщил мэр Железноводска Евгений Моисеев в своем Instagram.

«Страшная авария в Железноводске. Предварительно: два погибших, 16 пострадавших. Среди пострадавших есть девушка 16 лет. Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал Моисеев.

Мэр Железноводска уточнил, что все пострадавшие были доставлены в больницу и рассказал о предположительной причине ДТП.

«Шел сильный дождь, возможно, это осложнило», — считает Моисеев.

Погибшими, по данным экстренных служб, оказались водитель и пассажир легкового автомобиля.

Ранее пассажирским перевозчикам добавили показатель смертности.

Согласно документу, в 2022 году допустимое количество людей, погибших в ДТП по вине работников транспорта, контролируемых Ространснадзором, должно составить 1,85 на 100 млн перевезенных пассажиров, в 2023 году — 1,76, в 2024-м — 1,71, в 2025-м — 1,62, в 2026-м — 1,53.