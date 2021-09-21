Столетнему мужчине вернули раритетный Bentley

Мужчине на 100-летие семья подарила классический роскошный автомобиль Bentley. Как пишет SWNS, близкие потратили 20 лет, чтобы найти именно ту машину, которую он водил в 196 году.

Эдди Хьюз из Лакока, Великобритания, был поражен подарком своей семьи. Они передали ему ключи от Bentley S3, на котором он ездил в качестве шофера еще в 1964 году.



Хьюз забрал машину с завода для своего работодателя и возил его в течение года, прежде чем перейти на другую работу.

Его 69-летний сын Рон начал поиски машины два десятилетия назад после того, как отец сказал ему, что «это была лучшая машина, которую он когда-либо водил».

Рон рассказал журналистам, что он связывался с клубами Bentley по всему миру на протяжении многих лет, но только после того, как его сын Джеймс недавно ввел регистрационный номер в поиске Google, то нашел эту машину. Она как раз продавалась, но в США.

Тогда они купили коричневый седан в автомобильном клубе Беверли-Хиллз и отправили его в Великобританию. После этого машину еще ждал ремонт.

«Автомобиль был полностью укомплектован своими оригинальными деталями, но его ходовое состояние было плохим, пока его не починили», — сказал Рон.

«Я просто не мог в это поверить. Было приятно увидеть это снова», — рассказал столетний именинник.

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