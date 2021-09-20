Автомобилистам дали советы по сохранению резины на сезонном хранении

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал, как автомобилистам избежать рисков ухудшения качества характеристик покрышек во время сезонного хранения. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Рязанов подчеркивает, что необходимо учитывать показатели места, где будут храниться шины: влажность не должна превышать 60–80%, а температура должна быть - +25°C. При этом, помещение должно проветриваться, но местность не должна быть открыта.

Эксперт советует сдавать шины на хранение в специализированные боксы, имеющиеся, например, у крупных магазинов по продаже покрышек, сервисных центров или у официальных дилеров.

«Такой выбор даст гарантию того, что помещение под хранение резины будет оборудовано по всем требованиям», — заявил Рязанов.

Ранее автовладельцам дали десять важных советов о том, как подготовить машину на осень.

Прежде всего, специалисты советуют проверить состояние лакокрасочного покрытия. Как отмечает мастер-приемщик техцентра «ВешнякиАвто» Сергей Шабунин, после частых дальних поездок летом, в том числе и по грунтовым дорогам, на кузове машины нередко появляются сколы, царапины и потертости.