Завод «Renault Россия» задерживает отгрузку автомобилей

Московский завод Renault задерживает отгрузку готовых автомобилей в дилерскую сеть, сообщили «Газете.Ru» в компании «Renault Россия».

Завод при этом продолжает работу.

«По нашей оценке, задержки доставки автомобилей в сеть могут достигать 1,5 – 2 месяцев. Начиная с прошлой недели производство на московском заводе работает с перебоями, испытывая нехватку электронных компонентов, что в конечном счете сказывается на графике поставок», — рассказала «Газете.Ru» пиар-директор компании Оксана Вершинина.

По ее словам, развитие эпидемии COVID-19 и локдаун в Юго-Восточной Азии этим летом привели к ухудшению ситуации с поставками от некоторых поставщиков из этого региона, например, ABS, ESP и некоторых других комплектующих.

Подробнее об этом читайте в материале «Газеты.Ru».

На заводе Renault в Москве собирают кроссоверы Duster, Kaptur и Arkana, которые стабильно входят в 25 самых популярных в России автомобилей, свидетельствует статистика Ассоциации европейского бизнеса в России. С января по август в нашей стране продано почти 27 тыс. Duster, 13 тыс. — Kaptur и более 12 тыс. Arkana.