Собянин увеличил максимальные габариты и сроки аренды для каршеринга

В работу московского каршеринга были внесены изменения. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Согласно документу, увеличены максимальные габариты автомобиля каршеринга: длина не более 495 см, ширина — 200 см (ранее длина не должна была быть более 470 см, ширина — свыше 185 см).

В пресс-службе мэра и правительства столицы отметили, что нововведение позволит операторам расширить модельный ряд машин и будет дополнительным стимулом для горожан отказаться от покупки личного автомобиля.

Также был повышен экологический класс автомобиля каршеринга — не ниже «Евро-5» (ранее — не ниже «Евро-4»). Соответственно, уменьшится объем вредных выбросов в атмосферу.

Кроме того, вырос максимальный срок аренды автомобиля каршеринга – до семи календарных дней (ранее – 24 часа). Таким образом, привлекательность услуги каршеринга в выходные и праздничные дни повысится, указали в пресс-службе.

Помимо этого, было добавлено требование по интеграции операторов каршеринга в приложение «Московский транспорт». Желающие арендовать машину смогут забронировать и оплатить автомобиль внутри приложения, а также построить мультимодальные маршруты.

Выдача льготных парковочных разрешений для автомобилей каршеринга переведена в электронный вид, что позволит упростить процедуру, сократит бумажный документооборот и количество бюрократических процедур.

Каршеринговые компании, выполняющие регламент предоставления услуг, наделены правом льготной парковки машин на платных парковках города.

Ожидается, что внесенные изменения увеличат популярность каршеринга как разумной альтернативы владению личным автомобилем, добавили в пресс-службе.

Ранее в столичном управлении ГИБДД назвали главные причины ДТП с участием машин каршеринга.