Кабмин поддержит законопроект об отмене обязательного техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство поддержит инициативу об отмене обязательного техосмотра автомобилей. По его словам, будет правильно дать возможность людям самостоятельно контролировать состояние машин, сообщил он оперативном совещании с вице-премьерами.

«Правительство поддержит эту инициативу, практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины», — подчеркнул Мишустин.

Ранее правительственная комиссия по безопасности дорожного движения одобрила предложение партии «Единая Россия» по отмене обязательного техосмотра.

По словам первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, сейчас эта процедура превратилась в формальность и воспринимается водителями как дополнительный налог. Вопрос прохождения техосмотра затрагивает каждого третьего жителя России – в стране насчитывается около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов.