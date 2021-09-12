Водитель устроил смертельную аварию во время стрима на скорости 240 км/ч

В американском штате Колорадо мужчина получил 15 лет колонии за то, что ехал со скоростью около 240 км/ч и врезался в другой автомобиль, что привело к смерти водителя. Об этом сообщает телеканал Fox31 KDVR.

Уточняется, что водитель по имени Брайан Кирби ехал по шоссе в темное время суток и вел прямую трансляцию своей поездки в октябре 2018 года на Facebook. Его одометр показал, что он разогнался от 120 до 150 миль (194–240 км/ч) и двигался на высокой скорости не менее семи минут.

В конце трансляции Кирби приближается к седану, меняя полосу движения и ударяется о левый задний бампер автомобиля на скорости около 120 миль в час (194 км/ч). С места аварии он скрылся.

«Недобросовестные и безрассудные действия Кирби унесли жизни и разрушили семью. Я надеюсь, что это послужит предупреждением.. Положите телефон, когда едете! И никогда не транслируйте себя за рулем автомобиля», — сказал окружной прокурор Брайан Мейсон.

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