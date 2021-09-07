В России задумали разрешить электрокарам ездить по выделенной полосе

В России хотят разрешить электроавтомобилям ездить по полосе для общественного транспорта. С такой инициативой выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Он направил соответствующий документ министру транспорта России Виталию Савельеву, передает ТАСС.

Автор законопроекта отмечает, что нововведение поддержит спрос на электромобили и гибридные машины в РФ и будет стимулировать ее жителей покупать именно этот вид транспорта.

Как указал сенатор, в настоящее время доля электромобилей и гибридных автомобилей в общей совокупности легковых машин в стране незначительна, «в связи с чем требуются меры стимулирования и поддержки владельцев электромобилей и гибридных автомобилей».

По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января 2021 года парк электромобилей в стране составил 10 836 единиц. При этом по сравнению с 2019 годом количество электрокаров на улицах выросло на 71%. На долю продаж гибридных авто в РФ приходится 0,02% от общих продаж легковых машин, отмечается в пояснительной записке.