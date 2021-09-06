Водителям рассказали о новых штрафах, которые могут назначаться автоматически

Штрафы за езду без ходовых огней и ближнего света, возможно, будут назначаться автоматически — с помощью камер фото- и видеофиксации, рассказал агентству «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Юрист подчеркнул, что для выявления нарушений не потребуется установка новых камер — достаточно будет настроить уставленные ранее. По его словам, введение новых правил предусмотрено в каждом субъекте, и соответствующие изменения произойдут там самостоятельно.

«Учитывая, что при фото-видео фиксации такое административное наказание, как предупреждение невозможно, владельцу транспортного средства придет именно штраф [в размере 500 рублей], оплатить который возможно будет со скидкой 50 процентов», — рассказал Миронов.

Он уточнил, что видео фиксация нарушения в любом случае грозит штрафом, а вот инспектор ДПС может как выписать штраф, так и обойтись предупреждением.

Накануне в ГИБДД напомнили о штрафах за доработанную акустику в автомобиле.