Эксперты оценили риск штрафов за установку в автомобиле дополнительных динамиков

Эксперты оценили риск штрафов за установку в автомобиль дополнительных динамиков и усилителей звука в том случае, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Об этом сообщает РБК.

Так, депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков, председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» считает, что такие меры нельзя назвать разумными. По мнению Лысакова, установка любого дополнительного прибора на автомобиль будет рассматриваться как запрещенное действие и требовать регистрации в специальных центрах.

«Я не очень представляю, как это будет контролироваться, вряд ли во время движения звук из динамиков будет выделяться на фоне городского шума, сложно представить, как сотрудники ГАИ будут замерять звук и останавливать источник. Если говорить о конструкции кузова, ослаблять конструкцию автомобиля для установки динамика и увеличивать тем самым риски никто не будет», — заключил Лысаков.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с изданием рассказал, что существуют основные положения допуска автомобилей в России и технический регламент Таможенного союза. По словам эксперта, в этих документах перечислены элементы, которые нельзя устанавливать в автомобиль, но про динамики там ничего не говорится.

Как сообщалось ранее, сотрудники ГИБДД могут оштрафовать водителя на 500 рублей за установку в автомобиль дополнительных динамиков и усилителей звука в том случае, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации.