УАЗ начнет производство электромобилей в 2022 году

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) наладит производство электромобилей в феврале 2022 года. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал директор по маркетингу и продукту автокомпании УАЗ Максим Куприн.

«С февраля электрические версии «УАЗ Хантер» будут делать в Ульяновске на конвейере. В течение пяти лет все модели «УАЗа» будут с электрическими версиями», — рассказал Максим Куприн.

Собеседник отметил, что на первые 10 машин уже есть предзаказы.

Ранее стало известно, что чешский дилер «УАЗа» разработал электромобиль на базе внедорожника «Хантер».