Минтранс может запретить автомобилистам зарабатывать на попутчиках

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Министерство транспорта России разработало законопроект, предполагающий ограничение суммы компенсации за поездку, их число в сутки и введение более строгих правил к транспорту для водителей, пользующихся сервисами карпулинга. Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации отмечается, что нововведение призвано повысить безопасность совместных поездок и исключить из этой сферы недобросовестных перевозчиков.

По законопроекту планируется ограничить размер компенсации, которую получает водитель транспортного средства, используемого для совместных поездок. Стоимость будет рассчитывать из среднего расхода топлива и смазочных материалов, протяженности и тарифа участков платных трасс.

Отмечается, что стоимость не может превышать величину, равную отношению суммы расходов водителя к количеству участников совместной поездки. То есть автомобилист не сможет получить больше, чем он потратил на техническое обеспечение этого путешествия».

Издание утверждает, что планируется ввести ограничение по количеству поездок на один автомобиль. Если маршрут не превышает 100 км, то можно осуществить две совместные поездки в сутки и не более 10 за 7 дней. В случае, если путь составляет до 500 км, то водитель сможет отправиться в дорогу только один раз в сутки, свыше 500 км – раз в трое суток.

Ранее член комитета по госстроительству Госдумы Евгений Марченко заявил «Газете.Ru», что сервисы по поиску попутчиков и сайты знакомств нужно обязать собирать с пользователей паспортные данные.

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