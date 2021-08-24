Федеральную трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара

Федеральная трасса Пермь — Екатеринбург в районе города Ревда в Свердловской области закрыта для движения в связи с возникновением природного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на деспотическую службу ФКУ «Уралуправтодор».

«Трасса Пермь — Екатеринбург перекрыта из-за пожара», — заявили в учреждении.

По словам собеседницы агентства, для автомобилистов был временно организован объезд через село Первомайское, поселок Билимбай или через Первоуральск.

«Выезд на Первоуральск на 326 км. Дорогу не откроем, пока не потушат пожар», — уточнили в «Уралуправтодоре».

В управлении ГИБДД по Свердловской области также отметили, что со стороны Ревды объезд организован через развязку Ревда-Среднеуральский медеплавильный завод по старой дороге на Первоуральск. По словам правоохранителей, в Первоуральске на крупные перекрестки выставлены наряды ДПС. Инспекторы выполняют распорядительно-регулировочные действия и оказывают помощь водителям.

Ранее из-за пожара в садовом товариществе под Курганом сотрудники экстренных служб были вынуждены перекрыть движение по шоссе имени Тюнина, так как из-за сильного задымления передвигаться по трассе было невозможно. Тогда огонь распространился на площади 1,5 тыс. кв. м, чему способствовали сильные порывы ветра.