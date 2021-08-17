Количество ДТП с участием автомобилей каршеринга увеличилось на 33%

За первое полугодие в России произошло 381 ДТП с участием автомобилей каршеринга, что на 33,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует статистика ГИБДД России, подготовленная по запросу «Газеты.Ru».

При этом в расчет брались только происшествия, в которых погибли или пострадали люди. Так, жертвами таких ДТП с начала года стали 29 человек (прирост на 123%), а 490 человек (плюс 38,4%) получили в них различные травмы.

Операторы каршеринга, опрошенные «Газетой.Ru», объясняют рост аварийности с участием автомобилей краткосрочной аренды эффектом низкой базы: с конца марта по середину июня прошлого года из-за ограничений, связанных с COVID-19, сервис не работал. Подробнее об аварийности автомобилей краткосрочной аренды читайте в материале «Газеты.Ru».