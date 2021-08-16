ГИБДД начала использовать дроны для выявления нарушений на дорогах

Подразделения Госавтоинспекции и Росгвардии начали использовать дроны для выявления нарушений правил дорожного движения в 17 регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Беспилотные летательные аппараты применяются в Ростовской, Свердловской, Тюменской областях, республиках Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Татарстан и Удмуртия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях и в Москве.

Дроны помогают выявить административные правонарушения, например, выезд на полосу встречного движения, пересечение дорожной разметки, а также информируют наряды ДПС о дорожной ситуации.

В МВД уточнили, что автомобилистов оповещают о контроле участков дорог беспилотниками через СМИ. Решение об установке соответствующих информационных щитов принимается региональными и местными властями, юридическими и физическими лицами, которые являются владельцами автодорог.

Ранее сообщалось, что мигалки машин ДПС могут оснастить видеокамерами.