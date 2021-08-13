В Россию будут поставлять первый киргизский электромобиль

Электрический грузовик Nimble, разработанный киргизским автопроизводителем Kami Motors планируется продавать на территории России, сообщили «Газете.Ru» в компании.

«У нас уже есть тысяча предзаказов на автомобиль – в том числе из России и Казахстана. В России точку продаж планируется открыть в Новосибирске», — рассказал «Газете.Ru» представитель Kami Motors Рискельди Аскаров.

В движение машину приводит трехфазный китайский электромотор Shinegle с максимальной мощностью 15 кВт (около 20 л.с.). Энергия запасается в литий-железо-фосфатной батарее из 34 ячеек. Грузоподъемность машины – 700 кг, заявленный запас хода – 110 км. Зарядка возможно исключительно от бытовой сети 220В. Заявленная стоимость машины – 600 тыс. сом (около 520 тыс. рублей).

Компания Kami Motors была открыта в марте 2020 года в Бишкеке. Электрический грузовик Nimble – ее первый проект. Выпуск автомобиля начнется в ноябре 2021 года. Подробнее о Kami Nimble читайте в материале «Газеты.Ru».