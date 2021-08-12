«ЭРА-ГЛОНАСС» могут подключить к европейской Galileo

В качестве третьего источника для определения координат в российских устройствах вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», которыми в обязательном порядке оснащаются все российские автомобили, предполагается использовать европейскую навигационную систему Galileo. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе АО «ГЛОНАСС», (оператор российской системы экстренного оповещения о ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС»).

Предложения по расширению функционала содержатся в проектах поправок к межгосударственным стандартам в части технических требований к этим устройствам. До 30 сентября документы проходят общественное обсуждение. Согласно действующим правилам, устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) должно определять координаты, скорость и направление движения автомобиля с помощью сигналов минимум двух глобальных спутниковых навигационных систем – сейчас это американская GPS и российская ГЛОНАСС.

Новая редакция межгосударственного стандарта охватывает участников Евразийского экономического союза (Россию, Казахстан, Киргизию, Белоруссию и Армению), документ предлагает увеличить минимальное количество группировок спутников до трех.