В России могут ввести скидку на транспортный налог за безопасное вождение

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова, в котором предложил ввести скидку на транспортный налог за безопасное вождение, передает RT.

Парламентарий отметил в своем обращении, что в 2020 году жертвами ДТП на территории РФ стали более 16 тыс. человек, а свыше 180 тыс. получили травмы.

При этом, как указал законодатель, число выписанных штрафов за нарушение правил дорожного движения в прошлом году достигло 167 млн. Этот показатель на 15% больше, чем в 2019 году, говорится в послании.

«В целях снижения числа правонарушений на дорогах прошу вас оценить целесообразность введения льготы для водителей за безопасную манеру вождения, а именно: 50%-ную скидку на уплату транспортного налога для тех автовладельцев, которые в течение налогового периода совершили не более трёх незначительных нарушений ПДД, сумма штрафа за каждый из которых не превысила 1,5 тыс. рублей», — сказано в тексте обращения.

Ранее операторы техосмотра предложили установить гибкие тарифы на проверку автомобилей.