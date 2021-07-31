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В Госдуме оценили инициативу об автоматическом лишении прав водителей с медпоказаниями

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Система электронного информирования ГИБДД о заболеваниях водителя позволит значительно снизить количество жертв на дорогах, но она должна работать без сбоев. Такое мнение выразил член комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, передает РИА «Новости».

Парламентарий обратил внимание на то, что после получения водителем прав Госавтоинспекция фактически ничего не знает об актуальном состоянии здоровья водителя, которое может не позволять ему садиться за руль, а это в свою очередь может стать причиной ДТП.

«Они ни в чем не поражены в своих правах, но по тем заболеваниям, которые они приобрели после получения водительского удостоверения, им категорически нельзя управлять транспортным средством», — сказал парламентарий.

Лысаков добавил, что эту идею стоит поддержать при полной уверенности в том, что автоматический режим этой процедуры не будет содержать никаких ошибок и неточностей.

Ранее сообщалось, что Минздрав начнет передавать в ГИБДД сведения о болезнях автолюбителей. Сейчас справки выдаются гражданам по результатам осмотра медорганизациями (государственными и частными), имеющими на это лицензию.

Автоюристы также прокомментировали эту инициативу.

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