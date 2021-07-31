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Минтранс ожидает снижения числа погибших в ДТП при запуске беспилотных автомобилей

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Запуск беспилотных автомобилей в России снизит смертность в авариях на 8% к 2030 году. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил замминистра транспорта РФ Кирилл Богданов.

По его словам, использование автономных грузовиков на 15% снизит себестоимость и на 25% повысит скорость перевозки грузов.

«Соответствующие эффекты рассчитаны Минтрансом и заложены в разработанную стратегию цифровой трансформации», — сказал он.

Богданов также уточнил, что в настоящее время в рамках специальной группы проводятся обсуждения данного проекта на площадке ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ).

«В течение месяца подготовим совместную дорожную карту, чтобы обеспечить проведение экспериментов по запуску беспилотных грузовиков на трассе М-11 «Нева» не позднее следующего года, а полноценное коммерческое внедрение — до 2024 года», — добавил замминистра.

В ЦТЛ рассказали, что благодаря реализации проекта «Беспилотные логистические коридоры», М-11 удастся сделать первой в мире трассой, по которой станет возможен проезд как для беспилотных бескабинных грузовиков, так и для доработанных автономных серийных моделей.

В ассоциации отметили, что благодаря этому подходу по России будут сформированы беспилотные логистические коридоры между Азией и Европой, которые будут привлекательны для азиатских и европейских компаний.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что автотрассу М-12 «Москва — Казань» после Екатеринбурга продлят до Тюмени и Челябинска.

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