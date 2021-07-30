Операторы техосмотра предложили ввести гибкие тарифы на проверку автомобилей

Представители союза операторов техосмотра предложили устанавливать цену на осмотр автомобиля по принципу тарификации ОСАГО, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление, озвученное во время заседания общественной палаты.

Специалисты предлагают ввести новую методику расчета предельной стоимости проведения технического осмотра, учитывая при этом специфику каждого региона. По их мнению, в каждом из них есть свои риски, связанные с техническим состоянием автомобиля, поэтому цена на осмотр должна зависеть от специфики конкретного региона. Представители союза операторов пояснили, что увеличение тарифа позволит увеличить количество пунктов техосмотра — это, в свою очередь, повысит безопасность дорожного движения, а также качество услуги.

Кроме того, специалисты предложили пересмотреть саму процедуру, исключив из нее проверку тех параметров автомобиля, которые не влияют на безопасность дорожного движения, и перейти на международную классификацию дефектов: незначительные, серьезные и опасные.

Также союз предложил привлекать к ответственности всех участников системы, начиная от собственника автомобиля и заканчивая оператором техосмотра за нарушения в области технического осмотра.

Ранее в Госдуме перечислили законы, которые вступят в силу в августе. В частности, автомобилистов освободят от обязанности предоставлять документ о прохождении техосмотра при заключении договора ОСАГО.