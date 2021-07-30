На крышах патрульных машин установят камеры, выявляющие злостных нарушителей

Патрульные автомобили скоро оснастят «умными балками» с камерами, которые позволят в транспортном потоке выявлять проблемных водителей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Госавтоинспекции Михаила Черникова.

«Для контроля агрессивных водителей, за которыми числится по 10–30, а иногда и тысячи нарушений, российскими предприятиями разрабатывается «умная балка» с камерами, которая крепится на крыше патрульного автомобиля. С ее помощью наряды ДПС даже в движении смогут автоматически проверять автомобили, двигающиеся в транспортном потоке, и останавливать именно проблемных водителей, а также автомашины, числящиеся в угоне», — рассказал Черников.

Глава ГИБДД подчеркнул, что привлечение к ответственности злостных нарушителей является комплексной системой. Он уточнил, что если водитель часто нарушает правила и отказывается оплачивать постановления, то в отношении него, согласно ст. 20.25 КоАП применяется штраф в двойном размере.

Кроме того, по словам Черникова, в целях обеспечения принципа неотвратимости наказания идет активная работа с Федеральной службой судебных приставов, в распоряжении которых находится большой выбор правовых инструментов для борьбы со злостными неплательщиками, вплоть до запрета их выезда за границу.

Ранее камеры видеонаблюдения в Москве зафиксировали более 3,5 тыс. водителей, разговаривающих по телефону во время поездки за последние полгода.