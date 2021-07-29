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Грузовик опрокинулся на юго-западе МКАД

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Грузовой автомобиль опрокинулся на внутренней стороне 48 км МКАД на юго-западе Москвы, сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

«Около станции «Мещерская» грузовой автомобиль не справился с управлением, произошло опрокидывание транспортного средства. Движение по внутренней стороне перекрыто», — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе ДТП зафиксированы затруднения в движении длиной в два километра, отметили в дептрансе. О пострадавших не сообщается.

Иные подробности случившегося не приводятся.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы автобус с пассажирами въехал в столб рядом с главным зданием МГУ им. М.В. Ломоносова. Два человека пострадали.

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