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Камеры научат определять опасную езду

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РИА «Новости»

Дорожные камеры получат в ближайшее время новую функцию фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает Autonews.

Разработчиком новых камер выступает компания «Астралаб».

«Комплексы научатся фиксировать очень опасное поведение на дорогах. Бывают «учителя», которые на высокой скорости летят в левом ряду и считают, что машины впереди недостаточно быстро едут. Тогда они подъезжают вплотную и начинают эти машины выдавливать. Неопытные водители могут растеряться и устроить страшное ДТП», — заявил генеральный директор «Астралаба» Сергей Ласкин.

Уточняется, что фиксировать опасные маневры будет помогать нейросеть. Система будет видеть, что автомобиль следует на достаточно высокой скорости по сравнению с общим потоком. Еще один маркер опасного движения, которое смогут распознать камеры, это приближение машины на высокой скорости к другому транспортному средству.

Пока программное обеспечение находится в стадии разработки, сейчас производители сосредоточены на запуске камер, фиксирующих негорящие габаритные огни и фары ближнего света.

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