Дорожные камеры смогут фиксировать новое нарушение

С осени дорожные камеры начнут фиксировать новое нарушение ПДД — езду без ходовых огней и с неработающими фарами ближнего света. Технология появится в 12 регионах, сообщает Autonews.

Новую функцию распознавания при помощи нейросети невключенных ходовых огней и ближнего света разработала «Астролаб». Генеральный директор компании Сергей Ласкин рассказал, что работа над технологией началась после того, как интерес к ней выразили в Центре организации дорожного движения Правительства Москвы.

«Обычно мы внедряем новинки в Москве, а затем уже всем остальным регионам предлагаем новую функцию. <…> Новые комплексы устанавливать не придется, мы просто дообучим нейросеть. Сейчас работы находятся на завершающей стадии», — сказал Ласкин.

Технология появится в Москве, Крыму, Твери, Иркутске, Красноярске, Омске, Ульяновске и ряде других регионов. Всего «Астролаб» обслуживает порядка 1500 камер.

Ранее сообщалось, что в Татарстане и Тамбове камеры начали рассылать штрафы за непристегнутые ремни безопасности у водителя и пассажиров.