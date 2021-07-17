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У МВД нет оснований обязывать курьеров на велосипедах сдавать экзамены на знание ПДД

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У МВД России отсутствуют основания для законодательного закрепления необходимости сдачи экзамена на знание правил дорожного движения (ПДД) велосипедистами, включая курьеров на велосипедах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.

Как отметили в ведомстве, ранее вопросы изменения правового статуса велосипедистов неоднократно являлись предметом общественного обсуждения.

В частности, изучалась необходимость регистрации велосипедистов и их экзаменация на знание ПДД.

«Вместе с тем оснований для внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения экспертным сообществом сформулировано не было», — отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что столичная Госавтоинспекция намерена законодательно обязать курьеров на велосипедах сдавать экзамены на знание ПДД. Как заявил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков, статистика показывает, что курьеры на велосипедах часто нарушают правила дорожного движения, попадая по этой причине в ДТП.

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