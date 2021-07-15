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На Украине в 5,5 раза выросли продажи «АвтоВАЗа»

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РИА «Новости»

С января по июнь 2021 года марка Lada реализовала на Украине 909 автомобилей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост спроса составил 276%. Об этом свидетельствует статистика ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», с которой ознакомилась «Газета.Ru».

Сейчас у бренда Lada самая высокая динамика продаж на Украине. В июне этого года продажи Lada на Украине выросли в 5,5 раз до 170 машин в сравнении с июнем прошлого года. Усилению позиций российского завода на Украине способствовал запуск локальной сборки в конце прошлого года на «Запорожском автомобильном заводе» («ЗАЗ»).

Если в 2020 году украинские дилеры продавали два-три десятка российских машин в месяц, то после начала сборки Lada на ЗАЗе, счет пошел на сотни. Подробнее об успехах Lada на украинском рынке — в эксклюзивном материале «Газеты.Ru».

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