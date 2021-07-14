«АвтоВАЗ» приостановил производство некоторых моделей из-за нехватки компонентов

«АвтоВАЗ» приостановил на день производство отечественных моделей Lada Xray, Lada Largus, а также иностранных Renault Logan и Renault Sanderо на сутки недопоставок некоторых электронных компонентов. Об этом рассказали в пресс-службе компании, сообщает ТАСС.

«Оплата персоналу линии за день простоя будет произведена в соответствии с Трудовым кодексом в размере 2\3 от среднего заработка», — уточнили в компании.

Поставщиком электроники для «АвтоВАЗа» и членов альянса Renault-Nissan выступает немецкая компания Bosch.

Ранее президент «АвтоВАЗа» и гендиректор Renault в России и СНГ Николя Мор рассказал о том, что до 2026 года компания планирует обновить модельный ряд Lada. Бренд намерен выйти в более высокий ценовой сегмент, начав производить и продавать машины дороже 1 млн рублей.