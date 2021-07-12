В двух регионах камеры начали рассылать штрафы за непристегнутые ремни
В Татарстане и Тамбове камеры начали рассылать штрафы за непристегнутые ремни безопасности у водителя и пассажиров. Об этом сообщил сайт Autonews.
В ГБУ безопасность рассказали, что за первые пять дней работы камер были обнаружены больше тысячи машин, в которых ехали люди, не пристегнув ремни безопасности.
«Выносятся постановления о наложении административного штрафа в размере 1000 рублей за нарушение требований п. 2.1.2 ПДД, то есть «быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями», — сказал директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Татарстана Рифкат Минниханов.
Камеры расположены на трассе М-7 на отрезке из Казани в Уфу, другая — на трассе «Казань–Оренбург». Их число будет увеличено.
В Тамбове система работает с апреля. За это время водители получили большее четырех тысяч штрафов.
Ранее автомобильные эксперты рассказали о пяти правонарушениях, за которые водителям могут грозить штрафы до миллиона рублей.