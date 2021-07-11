Три человека погибли и девять пострадали в ДТП на Кубани

Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае, в результате чего три человека погибли, еще девять пострадали, передает ТАСС со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Инцидент произошел вблизи Армавира. Как сообщил представитель властей, что микроавтобус ехал из Анапы в Назрань, в салоне находились 12 человек.

«Произошло боковое столкновение с фурой. Предварительно, трое погибли, среди них двое детей», — сказал он.

В администрации муниципалитета добавили, что после аварии девять человек были доставлены в больницу, двое из них находятся в реанимации, одного поместили в палату, еще шесть человек получают помощь в травмпункте.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, причиной ДТП стал выезд микроавтобуса на полосу встречного движения.

«Фольксваген Крафтер», перевозивший 12 человек из Анапы в Назрань, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Вольво» с прицепом», — сказали в пресс-службе.

Ранее в Курганской области случилось столкновение микроавтобуса и автомобиля Audi Q5. Жертвами ДТП стали пять человек, еще пять получили повреждения.