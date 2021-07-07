«Автоваз» планирует запуск новой модели автомобилей на природном газе

Президент «Автоваза» и исполнительный директор по операциям Renault Group в России и СНГ Николя Мор заявил, что в компании обсуждают возможность организации производства в России новой модели автомобилей на природном газе — Renault Logan CNG, сообщает ТАСС.

«И есть также дискуссия со стороны Renault, чтобы появился Logan CNG», — заявил Мор на международной промышленной выставке «Иннопром».

Аббревиатура CNG расшифровывается как compressed natural gas — сжатый природный газ, этот вид топлива выступает альтернативой наиболее распространенным бензину и дизелю.

«У нас также производился [Lada] Largus. С Largus была особенность, что там объем багажника занимался баком для CNG примерно на 40%. И сейчас мы ищем возможность более правильно расположить газовый бак, который бы позволил увеличить объем багажника», — напомнил Мор.

Производство автомобилей, которые могут работать на двух видах топлива, в России началось в 2017 году, с модели Lada Vesta CNG. Двигатель этой модели способен работать как на бензине, так и на метане.

Ранее «Группа ГАЗ» начала производство автобусов на сжиженном природном газе.