В ГАИ Москвы рассказали о борьбе с блогерами-нарушителями

В столице ГИБДД каждый день ловит «блогеров-нарушителей», в том числе и тех, которые как Эдвард Бил передвигались по городу на «машинах--призраках». Речь идет об авто, которые были сняты с регистрационного учета, сообщил в эфире «России 24» глава московского управления ГИБДД России Александр Быков.

Подобные автомобили не распознавались в системе, и отсутствовала возможность направить штраф за нарушение ПДД владельцу.

«На сегодняшний день все эти автомобили нам известны и понятны, мы их отрабатываем каждый день. После их задержания автомобили перемещаются на специальные охраняемые стоянки, а в отношении правонарушителей составляется то необходимое количество материалов, сколько нарушений они допустили», — уточнил Быков.

По словам представителя ведомства, ГИБДД следит и за публикациями в СМИ о «правонарушителях-блогерах».

«То, что блогеры пытаются показать как некую свою удаль, можно так сказать, нами пресекается на корню», — подчеркнул Быков.

1 апреля этого года на Садовом кольце в Москве столкнулись пять легковых автомобилей, в результате одна пострадавшая женщина была госпитализирована. На месте происшествия был задержан блогер Эдвард Бил. По факту аварии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности.